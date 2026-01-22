ISUチャンピオンシップ大会となる四大陸選手権が、1月22日から中国・北京にて開催される。今大会には、開幕まで16日に迫ったミラノ・コルティナ五輪代表選手たちが多数出場。オリンピック前最後のビッグタイトルを懸けた勝負の一戦に挑む、ペアの長岡柚奈・森口澄士組とアイスダンスの吉田唄菜・森田真沙也組を紹介する。ペアは結成3年目で急成長！“ゆなすみ”ペアには、2大会連続出場となる“ゆなすみ”こと長岡柚奈・森口澄士組