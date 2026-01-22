プロ野球・巨人の田中将大投手が22日、ジャイアンツ球場で自主トレを報道陣に公開しました。ブルペンに入り、36球を投げ、「すべて順調にきています」など充実した様子を見せていました。「去年は本当に初めてのことばかりでしたけれども、今年はだいぶ落ち着いて練習できています」阿部慎之助監督は「新しい巨人を作っていく」と宣言していますが、田中投手は「ユニホーム着て自分も戦ってる限りは負けるつもりはないんで、そこは