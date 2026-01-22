「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は21回ぶりに出た（31）と、18回ぶりの（36）です。最有力は（28）。直近30回で2回しか出ていないのは（28）だけです。次いで（25）。昨年1年間で4回しか出ていません。狙うべきです」（ロト探偵・工藤氏）4億2000万円超のキャリーオーバーが発生中です。強気に攻めましょう！【ロト7 第661回 1/23（金） 予想数字】・01 08 15 21 25 27 35・02 07 15 25 26 30 36・03 08 14 24 28 31