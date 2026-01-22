事件現場付近に供えられた花や飲み物＝22日午後、JR長野駅前JR長野駅前で2025年1月、男女3人が刺され1人が死亡、2人が重軽傷を負った事件で、殺人などの罪で起訴された長野市の無職矢口雄資被告（47）が、長野地検の調べに無罪を主張し続けていることが22日、捜査関係者への取材で分かった。事件から発生1年を迎えたが、初公判の見通しは立っていない。起訴状によると矢口被告は、25年1月22日午後8時ごろ、会社員丸山浩由さん