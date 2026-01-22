プロボクシングWBC世界バンタム級2位・那須川天心（27＝帝拳）が4月10日に東京で、同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ）とWBC同級挑戦者決定戦に臨む予定が明らかになった。米スポーツ専門局ESPNのアナリスト、フェルナンド・バルボサ氏が21日に自身のXで報じ、エストラダも報道を認めた。 エストラダは自身のフェイスブックに「4月10日、日本にまた行きますWBCバンタム級挑戦者決定戦