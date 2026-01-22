滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」が４月で誕生から２０年を迎える。市は記念イベントを開催するほか、２０周年を祝う記念ステッカーも配布する。彦根市の顔として定着したひこにゃんだが、かつて開催されたイベント限りのキャラクターとして登場したことはあまり知られていない。この２０年を振り返る。（清家俊生）ひこにゃんは、２００７年に開催された「国宝・彦根城築城４００年祭」のＰＲキャラクターとして