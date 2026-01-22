今季最長の寒波の影響で日本海側を中心に大雪となっていて、交通機関にも影響が出ています。JR東海によりますと、東海道新幹線は岐阜羽島-京都間で雪の影響により速度を落として運転していることなどから、上下線で最大20分程度の遅れが出ています。また空の便では日本航空が午前11時現在、羽田空港と石川県の小松空港を結ぶ便など11便の欠航を決めています。全日空は午後1時現在、羽田と鳥取、北陸を結ぶ便など27便を欠航するとし