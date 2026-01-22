2025年の大晦日、茨城県水戸市のアパートでネイリストの小松本遥さん（31）が殺害された事件で、警察は1月21日、元交際相手の会社員・大内拓実容疑者（28）を殺人容疑で逮捕しました。茨城県警 坂井誠刑事部長：被害者に対し、殺意を持って鈍器のようなもので頭部等を殴打したり、刃物で頸部等を突き刺すなどし、外傷性ショックにより死亡させて殺害した。当時小松本さんは妊娠中。自宅アパートに帰宅した夫が、玄関付近で血