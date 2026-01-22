リクスタは1月21日、「2026年男女別 冬にまつわる名前ランキングベスト15」を発表した。同ランキングは、「無料 赤ちゃん名づけ」Web・アプリにおいて、冬にまつわる名前で検索し、アクセス数の多い順に抽出、集計し作成された。集計対象期間は2025年1月1日〜12月31日。2026年男女別 冬にまつわる名前ランキングベスト15○男の子の名前、1位は「凛空」男の子第1位は、昨年から1つ順位をあげた「凛空(りく)」くん。2024年以来2年ぶ