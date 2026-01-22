国の天然記念物に指定され、美しい虎毛が特徴の甲斐犬。古くから猟犬として活躍し、高い運動能力と勇敢さ、強い警戒心など野性味を色濃く残す一方で、飼い主さんには深い愛情を示すとも言われています。そんな甲斐犬の魅力が伝わる一幕がこちら。甲斐犬は武士みたいだとよく言われますがこの身のこなしを見るたびに忍者っぽい気もします🥷(@kaiken_kurotoraより引用)甲斐犬は武士みたいだとよく言われますがこの身のこなし