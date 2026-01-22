２ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき（西村博之）氏が22日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。れいわ新選組の山本太郎代表が多発性骨髄腫の「一歩手前」として参院議員を辞職したことを受け、山本氏の功績として「難病であるALS当事者を国会議員にしたこと」などを挙げ、同氏の政界復帰を期待した。 【写真】無期限活動休止を発表した山本太郎氏 ひろゆき氏は21日深夜に更新したXで「れいわ新選組の山本太郎代表