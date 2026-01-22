気象庁は今日22日、「東日本太平洋側と西日本の少雨に関する全般気象情報」を発表しました。東日本太平洋側と西日本では、昨年11月中旬から降水量の少ない状態が続いています。この状態は、今後1か月程度は続く見込みです。農作物や水の管理等に十分注意してください。記録的な少雨となった令和7年には、冬から春にかけて大規模な林野火災が全国的に多く発生しました。火の取り扱いに十分注意してください。少雨が続く水不足や大