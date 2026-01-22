◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」日々の取材のなかで「代表撮影」となる場合がある。場所が限られていたり、大勢で撮影できない場合に新聞各社を代表して取材し、各社に写真を提供することを意味する。数年に一度まわってくるスポーツ紙幹事社が代表撮影を１年間担うことになる。とても責任重大な役割といえる。昨年１１月１０日に高知市内で行われた「高知県阪神優勝記念パレード」で、藤川球児監督らが乗る２階建てバス