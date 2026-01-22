関西広域連合、関西経済連合会による第７回「関西スポーツ応援企業表彰」が２２日、大阪市内で行われ、大賞にはＮＴＴデータ関西が選ばれた。両団体では、２０１９年度から従業員のスポーツ活動促進や、スポーツ分野における社会貢献活動を通じて、スポーツ振興や地域経済の活性化に寄与している企業などを表彰。また、２３年度からは企業などで働きながら審判員として活動し、スポーツに貢献している個人についても表彰してい