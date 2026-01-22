気象台は、午後3時56分に、なだれ注意報を士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町などに発表（雪崩注意報） 22日15:56時点留萌地方では、22日夜遅くから風雪に、23日未明から落雷に注意してください。上川、留萌地方では、23日未明から大雪に、23日までなだれに注意してくだ