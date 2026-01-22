俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、新たにスタート。今回は、池田鉄洋が演じる三上章大を紹介する。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！池田鉄洋が演じる三上章大は、警視庁内で浮いた存在の儀堂を信頼する数少ない人間のひとり。現場の温度をそっと整える存在でもある。過度に踏み込みすぎず、必要な時には自然に距離を縮めるバランス感覚