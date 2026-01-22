俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。近況とともに周囲への深い感謝を綴りました。【写真を見る】【 瀬戸朝香 】「一言では表せない苦悩もあった」芸歴30年超の心境明かし感謝モットーは「とにかく笑顔でいる事」瀬戸さんは「最近色んなお仕事をさせていただいてます」と近況を報告。芸能活動30年以上のキャリアを振り返りつつ「それもこれも全ての人に感謝です」と支えてくれる周囲の人々への感謝の気持ちを表現