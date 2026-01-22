ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¶¶ËÜ¸ÞÏºÆÃÊÌÊÔ½¸°Ñ°÷¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦55¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë½°±¡²ò»¶¤ò½ä¤ê¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤È·ãÏÀ¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤òÀë¸À¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤¼º£¤Ê¤Î¤«¡£¹â»ÔÁáÉÄ¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢º£¡¢¼ç¸¢¼Ô¤¿¤ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À