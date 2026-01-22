22日午後3時49分ごろ、長崎県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は壱岐・対馬近海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、長崎県の平戸市と松浦市です。【各地の震度詳細】■震度1□長崎県平戸市松浦市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報を