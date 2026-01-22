気象庁は、長野県と関東地方北部では、２４日から２５日頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒を呼びかけています。 【画像をみる】24日（土）東京、埼玉で雪雲が…いつ、どこで降る？雪シミュレーション 首都圏（1都7県東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬及び山梨）の雪は、今後どうなるのでしょうか。 ［気象概況］ 日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東