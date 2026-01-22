ジェットスター・ジャパンは、「スーパースターセール」を1月23日正午から26日午後4時59分まで開催する。アジア7路線が対象で、片道運賃は8,290円から。搭乗期間は2月13日から6月25日まで。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。・東京/成田発着台北/桃園（8,690円）、