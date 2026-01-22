米マイクロソフトは、ARMベースのプロセッサを搭載したWindows 11向けに「Xboxアプリ」の提供を開始した。ARM版Windows 11搭載パソコンでも、Microsoft StoreおよびXbox公式サイトからアプリをダウンロードできる。 これまでインテルやAMD製のプロセッサ搭載パソコンが中心だったXboxアプリが、クアルコム製「Snapdragon X」シリーズなどを搭載したARMデバイスでも、ネイティブ対応の形で利用可能にな