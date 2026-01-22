タレントの北斗晶が21日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇からもらった差し入れを公開した。この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演を報告し、吉村から「北海道の日高乳業バニラミルク」の差し入れがあったことを写真とともに紹介。「どんな味なのか！？気になって直ぐにいただいた」といい「ほんのりした甘さでどこか懐かしい味がする」と食レポした。続けて