ホワイトソックスなどでナックルボールを武器にして活躍したウィルバー・ウッドさんが、８４歳で亡くなった。在籍していたホワイトソックスが１７日に発表した。通算２６８４イニングを投げ１６４勝１５６敗、防御率３・２４。オールスターに３回選出された左腕で、１９７１年から１９７３年にかけて３シーズン連続でサイ・ヤング賞投票でトップ５入りを果たした。全盛時の１９７１年から７５年にかけての５年間に１６８１回２