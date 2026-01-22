今週に入り北陸地方では大雪が続いてますが、週末も冬型の気圧配置が強まり雪の降り方が激しくなりそうです。交通障害などに引き続き注意・警戒が必要です25日(日)午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置になっていて、日本海の等圧線の間隔が小さくなっています。日本海側では北よりの風が強まるでしょう。週末の雪と風の予想ですが、24日(土)は北陸では一日を通して雪が降るでしょう。昼前からは石川県や福井県の山地では大雪