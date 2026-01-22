◆卓球◇全日本選手権第３日（２２日、東京体育館）女子シングルスで昨年男子シングルス王者の松島輝空（そら）の妹で、小学６年の美空（みく、田坂卓研）が４回戦でスーパーシード選手の三村優果（サンリツ）に４―０のストレートで勝利し、２２日に行われる５回戦に進出した。「めちゃくちゃうれしい。１本目からサーブを出し切れた。ラリーでも揺さぶることができたのが勝った要因」と笑顔で声を弾ませた。小学生が一般