２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日に都内の病院で亡くなったことを伝えた。８６歳だった。１４歳７か月の史上最年少（当時）でプロ棋士となった加藤さんは、引退後にテレビのバラエティー番組などにも出演し。“ひふみん”の愛称で人気を集めた。コメンテーターで出演の放送作家でタレントの野々村友紀