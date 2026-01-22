兵庫県競馬に所属する碇清次郎調教師（６９）が１月２２日、姫路競馬場で行われた第９レース（４歳上Ｃ１、ダート１４００メートル）で管理するララモンドール（牡８歳、父トーセンラー）で地方通算１０００勝を達成した。１９９６年９月２５日の初出走以来、７９２７戦目での到達となった。兵庫県競馬としては１５人目の達成となった。思い出のレースとしてディアタイザンで制した２０２０年の兵庫ダービー（現・兵庫優駿）を