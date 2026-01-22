◇卓球全日本選手権シングルス第3日（2026年1月22日東京体育館）全日本選手権は22日から4回戦が始まり、スーパーシードの選手が登場した。一般女子の部で史上4人目の4連覇が懸かる早田ひな（25＝日本生命）は、高校生を相手に第1ゲームを奪われたが、その後はリズムを取り戻して4−1で貫録勝ち。「今年も4連覇が懸かっているという感覚はあまりなくて、また1からのスタートで一戦一戦頑張っていきたい」と無欲を強調してい