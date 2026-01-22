棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日午前３時１５分に都内の病院で亡くなったことが所属事務所から発表された。８６歳だった。明るいキャラクターで親しまれた「ひふみん」は、棋士では珍しい敬虔（けいけん）なクリスチャンとしても知られた。一二三さんは３０歳の時にカトリックの洗礼を受けた。受洗５０年を迎えた２０２０年９月には著書「だから私は、神を信じる」を出版。紹介文で