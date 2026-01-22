将棋棋士の羽生善治九段が２２日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。肺炎のため８６歳で死去した加藤一二三さんを追悼した。「加藤一二三先生の御帰天の報に接し、心から哀悼の意を表します。加藤先生と出会えたことを神に感謝致します。どうぞ安らかに憩われますよう心お祈り申し上げます」とメッセージをつづった。さらにＸを更新し「加藤一二三先生とは子供の頃から沢山（たくさん）の思い出があります」と、妻で女優の畠