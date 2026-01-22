お笑い芸人のザブングル加藤が２２日、棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ）さんが肺炎のためなくなったことを受けてコメントを発表した。加藤は、一二三さんと同じ事務所に所属。将棋ファンで知られ、一二三さんとも交流があり「突然の悲報を受けて、一二三先生の姿が思い起こされ、信じられない気持ちでいっぱいです一二三先生には、将棋のより深い楽しさを教わりました」と回想。「本当にありがとうございました。御冥福（め