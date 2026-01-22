藤岡弘、（79）天翔愛（24）藤岡真威人（22）天翔天音（20）藤岡舞衣（17）の藤岡ファミリーが22日、都内で、「洋服の青山／スーツスクエア」フレッシャーズ新CM発表会に出席した。「スーツは甲だと思う」と弘、。「甲は気を引き締める装束であり、俺の果てる姿を見ておけという信念のもとに着るもの」とし、「スーツはその現代版」と位置付けた。「荒波を乗り越えるためにもスーツをビシッと決めて、気持ちもビシッと決めて、誇り