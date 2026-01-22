ドジャースは２１日（日本時間２２日）に本拠地ドジャースタジアムで会見を行い、４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）の破格契約を締結したカイル・タッカー外野手（２９）の獲得を正式に発表した。ワールドシリーズ連覇中の王者への加入は大きな話題を呼んだ一方で、「またドジャースか」という反発とともに、リーグ全体ではサラリーキャップ導入論を再燃させる引き金にもなっている。批判のほこ先は、ドジャースだ