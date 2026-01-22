【OMEN、HyperXの統合】 1月22日 発表 日本HPは同社のゲーミングブランドOMENとHyperXを、HyperXに統合すると1月22日に発表した。合わせて16型ゲーミングノートPC「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」など新製品を発表した。 新製品は「HyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop」、「HyperX OMEN 15 Gaming Laptop」、Xbox認定アーケードコントローラー