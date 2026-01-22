２２日放送のＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯＳｍｉｌｅ〜」で、将棋棋士の加藤一二三さんの死去を速報で伝えた。加藤さんは２２日未明、肺炎のため亡くなった。８６歳だった。ＣＢＣ特別論説委員の石塚元章氏は「こういう人がいるのか、と思わせてくれた人。藤井聡太さんより前に将棋の世界のことを教えてくれた人だと思う」とその死去を悼んだ。加藤さんは１９５４年に当時、史上最年少の１４歳７か月でプロ棋士としてデビ