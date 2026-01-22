明日23日以降も日本海側では雪が続き、24日から25日にかけては再び大雪のピークとなるでしょう。警報級の大雪となる可能性があり、大規模な立ち往生や交通機関の乱れなどに注意・警戒が必要です。太平洋側は乾燥した晴天が続きますが、名古屋市や大阪市周辺、四国などでは雪が降る可能性があります。路面の凍結に注意してください。明日23日(金)以降も強烈寒波の影響長引く昨夜21日から今朝22日にかけての北陸や近畿北部での大雪は