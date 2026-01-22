きょうの東京株式市場で、日経平均株価は、きのうより914円高い5万3688円で取引を終えました。値上がりは6営業日ぶりです。グリーンランドの領有をめぐり、トランプ大統領がヨーロッパ8か国に課すとしていた関税発動を見送るとの考えを示したことで、欧米間の対立懸念が後退。午前から積極的な買い注文が先行しました。このほか、ソフトバンクグループなど半導体関連銘柄を中心に買い注文が続き、午後に入って一段と上げ幅を拡大。