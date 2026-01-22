オリックス・陳睦衡投手が２２日、今年初めて大阪・舞洲の球団施設で自主練習を実施した。台湾出身で育成２年目右腕は２０日に来日。１年目の昨年はウエスタン５試合で１勝０敗、防御率１・１７の成績で、今オフから初動負荷トレーニングに着手した。取り組みの狙いについて陳睦衡は「可動域があまり良くないと感じていますので、新しい取り組みを」と説明。２０２６年シーズンに向けて「支配下になれるように頑張りたい」と