東京証券取引所22日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が6営業日ぶりに反発した。終値は前日比914円25銭高の5万3688円89銭。デンマーク自治領グリーンランドを巡る米国と欧州の対立懸念が後退。投資家がリスクを取る姿勢を強め、幅広い銘柄が買われた。東証株価指数（TOPIX）は26.68ポイント高の3616.38。出来高は24億1484万株だった。トランプ米大統領は21日、米国によるグリーンランド領有に反対する欧州8カ国への追加