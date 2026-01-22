コルティナダンペッツォで行われたボブスレーのミラノ・コルティナ冬季五輪テスト大会＝2025年11月（共同）日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟がミラノ・コルティナ冬季五輪ボブスレー男子の出場資格を誤認して出場できなくなった問題で、連盟は22日、聞き取り調査の結果を発表した。2025年夏以降、選手が出場資格を確認したところ、コーチが誤った内容を複数回伝えていたことが判明。今後は選手への補償対応を速やかに