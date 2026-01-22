２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９１４円２５銭（１・７３％）高の５万３６８８円８９銭だった。６営業日ぶりに値上がりした。米欧の貿易摩擦懸念が後退し、買い注文が優勢だった。トランプ米大統領は２１日、デンマーク自治領グリーンランドを巡り、米国の領有に反対する欧州８か国に課すとしていた追加関税を取り下げると表明した。米欧間の貿易摩擦の懸念が後退し、２１日の米株式市場は