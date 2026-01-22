ロッテは２２日、春季キャンプ参加メンバーを発表した。新人選手からはドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎、同２位・毛利海大投手（２２）＝明大、同５位・冨士隼斗投手（２３）＝日本通運、同７位・大聖投手（２３）＝ホンダ鈴鹿＝の４選手が１軍キャンプ帯同となった。最速１６１キロ右腕の大聖は「素直に嬉しいです」と喜んだ。「真っ直ぐに自信があるので、そこをまず評価してもらえたらいいかなっていうのと、