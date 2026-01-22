立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」は、22日午後、結党大会を開き衆院選の公約を発表した。公約では、「くらしを真ん中へ！生活者ファースト」をスローガンに、「新しい財源をつくり、2026年の秋から、恒久的な『食料品消費税ゼロ』実現」するとして、減税の時期を「2026年の秋」と明記した上で、消費税の減税政策を強調した。また、低所得者対策として「給付付き税額控除」を創設するとした。所得に応じて、所得税