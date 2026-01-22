22日の大雪による学校への影響について、県教育委員会の発表によりますと、大雪で鉄道の運休などにより通学が困難となった小千谷市と南魚沼市の高校で計2校が臨時休校しました。また長岡市の小学校2校が大雪の影響で早退を実施したということです。大雪による学校への被害は確認されていません。県内に出されていた「大雪警報」は22日午前に解除されていますが、今後も強い寒気の影響で大雪が見込まれるとして23日も県内の一部線区