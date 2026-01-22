英国のスターマー首相は1月21日、議会の質疑答弁で、英政府は欧州連合（EU）、米国、北大西洋条約機構（NATO）を含む国や組織と意思疎通を保っており、引き続き建設的な方法で国際問題の解決に参与していくと述べました。スターマー首相はグリーンランドの将来について、米国に反対する国を追加関税で脅すトランプ大統領のやり方は大きな間違いだという立場を改めて表明し、「英国は決して屈服しない。関税の脅威の下でもグリーン