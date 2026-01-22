愛知県蒲郡市で高級ミカン「せとか」の出荷が始まりました。 【写真を見る】“柑橘の大トロ” せとかの出荷始まる 3キロ5000円以上で販売される高級ミカン ｢果汁たっぷりでジューシー｣ 愛知･蒲郡市 「せとか」は例年、3キロ5000円以上で販売される高級ミカンで「柑橘の大トロ」とも呼ばれています。 JA蒲郡市の管内では約60人が栽培していて、近藤宏行さんの畑でも収穫作業が始まりました。 「果汁たっぷり、ジュ&