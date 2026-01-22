輸出から輸入を差し引いた去年の貿易収支は前の年から半減しました。【映像】全体の輸出額5年ぶりに減少 関税の影響などで財務省が発表した去年1年間の貿易統計によりますと、輸出は110兆4480億円で過去最大でした。香港向けのIC＝集積回路やアメリカ向けの抹茶などが大きく伸びました。一方、輸入は過去2番目となる113兆987億円で、差し引きした貿易収支は2兆6507億円の赤字でした。赤字は5年連続ですが、赤字幅は前の年よ