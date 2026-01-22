ISS＝国際宇宙ステーションにおよそ5カ月間滞在し、15日に地球に帰還した日本人宇宙飛行士油井亀美也さんが会見で今回のミッションを振り返りました。【映像】油井さんのコメント油井さんは、去年8月からISSに滞在し、さまざまな実験や技術実証を行ってきましたが、同僚の1人に健康上の懸念が生じたため、3人のクルーとともに予定よりもおよそ1カ月早く地球に帰還しました。油井さん「早期帰還にはなりましたが、精力的に研究