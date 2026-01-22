元「美少年」のＩＳＳＥＩ（金指一世）が２２日、京都市内で行われた歌舞伎と現代演劇が融合した舞台「鬼狩り〜ＯＮＩＧＡＲＩ〜」（２月１１日〜、宮川町歌舞練場三ツ輪座）の取材会に出席した。ＩＳＳＥＩは２４年１１月にＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを退所し、同年１２月から「ＴＯＢＥ」に所属している。今回の舞台について「歌舞伎の皆様と共演するのは初めて。歌舞伎の伝統プラス、僕が表現できる歌であ